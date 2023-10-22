Samsun'da polis memurunun şehit olduğu kazada tutuklanan sürücü tahliye Polis memurunu şehit olduğu, polis memurunun yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili, çekicinin sürücüsünün yargılandığı davada adli tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğuna yer verilerek şüphelinin tahliyesine karar verildi.

DHA

Samsun'un Atakum ilçesinde 26 Mart'ta sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki çekici dehşet saçtı.

Seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada polis memurları Mustafa Ata Traş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru şehit oldu

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Traş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi.

Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Hasbi Can Duran, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Hasbi Can Duran hakkında ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Hasbi Can Duran’ın ‘asli kusurlu’, şehit polis memuru Mustafa Ata Traş’ın ise ‘tali kusurlu’ olduğu rapor edildi.

"Dönüş yaparken hızım düşüktü"

13 Temmuz’daki davanın ilk celsesinde savunma yapan Hasbi Can Duran, “Dönüş yaparken hızım düşüktü. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Motosikletin hızı çok yüksekti.

U dönüşü yasağını bilmiyordum. Yasak olsaydı dönmezdim, kör noktamda kaldı. Olay nedeniyle üzgünüm, beraatimi talep ediyorum” dedi.

"Kaza olmasaydı Haziran ayında evlenecektik"

Tanık olarak dinlenen Hasbi Can Duran’ın nişanlısı Pelin Çelik (27), “İftardan sonra vakit geçirmek için dışarı çıktık. Kız kardeşlerim Rabia ve Fatma da bize eşlik etti. Kavşağa geldiğimizde kırmızı ışık yandı. Bekledik ve sonra yeşil ışık yandı.

Dönüş yaparken yol boştu, kontrol ediyorduk. Hızlı şekilde gelen motosiklet, çekiciye çarptı. Kaza olmasaydı Haziran ayında evlenecektik.” ifadelerini kullandı.

"Bu hız yüksek bir hız değil"

Müşteki olarak ifade veren ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise, “Motosikletle hızlı olduğumuzu düşünmüyorum. 95 kilometre hızla kaza anında kadranın takılı kaldığı söylenmektedir.

Üzerinde bulunduğumuz motorun da gücü dikkate alınarak bu hız yüksek bir hız değildir. Görevli olduğumuzu da düşündüğünüzde hızımızın yüksek olduğunu söyleyemem.” diye konuştu.

Şüpheli tahliye edildi

13 Temmuz'da görülen davanın ilk duruşmasına mahkeme heyeti tanık ve sanığı dinledikten sonra Hasbi Can Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duran’ın avukatı Gökhan Köseoğlu, üst mahkemeye itiraz ederek, adli tıp raporunda her iki tarafın da hatalı olduğu, suçun sanığın lehine işleme ihtimali, sanığın sabıkasının bulunmaması ve tutuklanmasaydı haziran ayında evlenecek olmaları ile tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Davanın 2’nci duruşması ise 3 Ekim'de görüldü.

Mahkeme heyeti, Mustafa Ata Traş ile İsmail Eken’in arkasından gelen motosikletle seyir halinde olan polis memuru Sedat Yılmaz’ı (40) da dinledikten sonra duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)