Samsun'da polisle çatışan tüfekli saldırgan hastanede öldü

Samsun'da pompalı tüfekle yolda yürürken kendisini durdurmak isteyen polislere ateş açan Ömür Aldemir, çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 14.30 sıralarında Samsun'un Bafra ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda meydana gelen olayda, sokakta pompalı tüfekle yürüyen Ömür Aldemir, polisler tarafından durdurulmak istendi.

Aldemir, polisleri görünce elindeki tüfekle ateş açtı. Aldemir'in tüfeğinden çıkan saçmalar, yakınlarda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin camına, oradan da duvara isabet etti.

İki bacağından ve karnından yaralandı

Çıkan çatışmada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Aldemir, iki bacağından ve karın kısmından ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





































