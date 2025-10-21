Samsun'da polisten kaçarken tökezleyip yere düşen şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

- İlkadım ilçesinde bir şüpheli, polisten kaçarken tökezleyip yere düşünce yakalandı.
- Üzerinde 6,33 gram metamfetamin bulunan kişi, polis ekiplerine teslim edildi.
- Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ekipleri, devriye görevinde bulunduğu sırada Kilise Kavşağı’nda hafif ticari aracı durdurmak istedi.
KAÇARKEN TÖKEZLEYİP DÜŞTÜ
Araçta yolcu olarak bulunan H.Ş., polisleri görünce hızla araçtan inip koşmaya başladı.
Takip sırasında şüpheli, Saitbey Parkı’na geldiğinde ayağı tökezleyince düştü. Ardından gelen polisler tarafından yakalandı.
ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,33 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelinin, ayağının tökezleyip, polise yakalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.