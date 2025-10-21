Samsun'da polisten kaçarken tökezleyip yere düşen şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu İlkadım ilçesinde polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli, ayağı takılarak yere düşünce yakalandı. Üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ekipleri, devriye görevinde bulunduğu sırada Kilise Kavşağı'nda hafif ticari aracı durdurmak istedi. KAÇARKEN TÖKEZLEYİP DÜŞTÜ Araçta yolcu olarak bulunan H.Ş., polisleri görünce hızla araçtan inip koşmaya başladı. Takip sırasında şüpheli, Saitbey Parkı'na geldiğinde ayağı tökezleyince düştü. Ardından gelen polisler tarafından yakalandı. ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Şüphelinin, ayağının tökezleyip, polise yakalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

