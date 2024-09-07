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Samsun'da sahte içki imalatçılarına baskın

Samsun'da sahte içki imalatçılarına baskın Bir büfe ve deposuna düzenlenen operasyonda, 75 litre sahte alkollü içki ile 270 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.