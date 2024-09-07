İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.
Yapılan saha çalışmaları sonucunda, İlkadım ilçesinde bir büfeye ve sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.
75 LİTRE SAHTE İÇKİ, 250 LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU
Operasyon sırasında yapılan aramalarda, şişelenmiş 75 litre sahte içki ile 270 litre sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında adli soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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