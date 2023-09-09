Samsun'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

İHA

Sahte alkol nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etil alkolden yapıldığı iddia edilen sahte içkiden içen 52 yaşındaki Hüseyin Tükenmez ve 56 yaşındaki Ayhan Engin zehirlendi.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatlarını kaybettiler

Hüseyin Tükenmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ayhan Engin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatlarını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)