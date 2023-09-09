Samsun'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Sahte alkol nedeniyle ölüm vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde etil alkolden yapıldığı iddia edilen sahte içkiden içen 52 yaşındaki Hüseyin Tükenmez ve 56 yaşındaki Ayhan Engin zehirlendi.
Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Hayatlarını kaybettiler
Hüseyin Tükenmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ayhan Engin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatlarını kaybetti.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)