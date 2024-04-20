Samsun'da 'sahte polis' dolandırıcıya operasyon Görüştüğü kişiye polis olduğunu söyleyerek, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüpheli şimdi polis tarafından gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Samsun'da telefonla aradığı H.I.K'ye kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve şüphelilere operasyon düzenleneceğini belirterek evindeki parasını vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıldığını anlayınca ihbarda bulundu

Bunun üzerine H.I.K'nin evine giden zanlı, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K, polise başvurdu.

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlının İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Sahte polis yakalandı

Şüpheli S.A'yı (28) gözaltına alan polis, üzerinde yaptıkları aramada 9 bilezik, 14 yüzük, 9 kolye ucu, 7 küpe, 4 bileklik, 27 saat, 1175 lira ve 195 Suudi Arabistan Riyali ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.