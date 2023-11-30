Samsun'da sattığı jantı göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis

İHA
Samsun'da ikamet eden E.A. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta satışa sunulan 4 adet araç jantını satın almak için ilanı veren S.A.'ya 500 lira kapora gönderdi.
S.A.'nın jantları kargoya verirken kendisine video atması üzerine E.A., 1100 lira daha para gönderdi.
Jantlar gelmeyince dolandırıldığını anlayan E.A. şikayetçi oldu.
Dava açtı
Şüpheli S.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
2 bin 660 TL para cezası verildi
Davanın son duruşmasında S.A. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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