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- Samsun’da servis aracı ile sokak köpeğinin üzerinden geçti
Samsun’da servis aracı ile sokak köpeğinin üzerinden geçti
Bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü, tespit etti. Sürücüye para cezası kesildi.
- İHA
- 28.03.2021 - 08:42
- Güncelleme : 28.03.2021 - 09:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi'nde servis aracının sokak köpeğine çarparak kaçtığı ihbarının alınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin, olayla ilgili ulaştığı görüntülerde yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçildiği görüldü.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Sosyal medyada da yayılan görüntüler sonrasında jandarma, araç sürücüsü Y.O.'yu (51) KAFES/KEP programı kullanarak yakaladı.
Sürücüye 1.033 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Samsun'da servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza İZLE