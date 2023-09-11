Samsun'da servisçiler okulun ilk günü silahlı çatışmaya girdi Bafra'da eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

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İHA

Samsun'un Bafra ilçsei Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Ö.V. ve O.V., daha önce aralarında ‘servis taşımacılığı’ meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.'nın iş yeri önüne geldi.

Burada iş yerine silahla ateş edilerek saldırı yapıldı. İş yerinden buna karşılık verilmesi üzere silahlı çatışma çıktı.

Olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ö.V. ve O.V., iş yeri sahibinin otomobiline çarptı.

Çıkan çatışmada yaralanan O.V., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

25 adet kovan bulundu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 25 adet boş kovan bulundu.

Çok sayıda park halindeki araca kurşun isabet etti.

Şans eseri kurşunlar cadde üzerinde bulunan vatandaşa isabet etmedi. Kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)