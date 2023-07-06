Samsun'da sevdiği kızı sevgilisiyle gördü, kurşun yağdırdı
İHA

Samsun'un ilçesinde dehşet yaşandı.

Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana gelen olayda, Fahrettin Gürkan Gündoğdu (22), kız arkadaşıyla Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U. (32) ile karşılaştı.

Aynı kızı sevdiği iddia edilen Yavuz U., Gündoğdu'ya silahla 2 el ateş etti.

Göğsünden yaralandı

Kurşunlardan biri Fahrettin Gürkan Gündoğdu'nun göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da sevdiği kızı sevgilisiyle gördü, kurşun yağdırdı

Saldırgan yakalandı

Olay sonrası kaçan Yavuz U., polis tarafından Ozan Mahallesi'nde yakalandı.

İki şahsın aynı kızı sevdiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.