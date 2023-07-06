Samsun'da sevdiği kızı sevgilisiyle gördü, kurşun yağdırdı Sevdiği kızı sevgilisi ile gezerken gören Yavuz U., silahı ile 2 el ateş etti. Kızın sevgilisi göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılırken saldırgan da yakalandı.

İHA Samsun'un Bafra ilçesinde dehşet yaşandı. Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana gelen olayda, Fahrettin Gürkan Gündoğdu (22), kız arkadaşıyla Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U. (32) ile karşılaştı. Aynı kızı sevdiği iddia edilen Yavuz U., Gündoğdu'ya silahla 2 el ateş etti. Göğsünden yaralandı Kurşunlardan biri Fahrettin Gürkan Gündoğdu'nun göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırgan yakalandı Olay sonrası kaçan Yavuz U., polis tarafından Ozan Mahallesi'nde yakalandı. İki şahsın aynı kızı sevdiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.