Samsun'da sevgilisini öldürüp teslim olmuştu: Ağırlaştırılmış müebbet istendi Daha önce apartman görevlisi olarak çalıştığı binadaki evli ve 2 çocuk annesi sevgilisini öldüren zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DHA

Samsun'da evli sevgilisini öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu.

6 Şubat öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konutları'nda apartman görevlisi, T.T. (37) ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti.

Polis, şüphelinin daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, bir gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

"Silahın kurusıkı olduğunu düşünüyordum, konuşmaya gitmiştim""

Emniyetteki ifadesinde, “2017-2020 yılları arasında sitede çalışıyordum. Kendisiyle tanışıp zamanla sevgili olduk, birçok kez para gönderdim. Bir süre sonra aramızda soğukluk oluştu. Kendisi benimle görüşmek istedi ve mesajlaştık. Bir gün öncesinde ikamete gittim, vakit geçirdim. Gece sitenin otoparkında kaldım. Sabah kendisini bekledim, bana ‘gel’ işareti yaptı. Asansör önündeyken bana bir anda silah çıkarttı, boğuşmaya başladık ve bu sırada silahını aldım. ‘Beni bununla mı öldüreceksin’ diyerek iki el göğsüne ateş ettim. Silahın kurusıkı olduğunu düşünüyordum, konuşmaya gitmiştim.” diyen Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada, T.T. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat Demir hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ile ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Üzerinde silah olduğu belirlendi

Olay sonrası yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Murat Demir’in 5 Şubat saat 21.00 sıralarında binaya girip 00.30 sıralarında çıkış yaptığı esnada, sol eliyle tabanca olduğu üzerinde durulan belindeki bir kabartıyı sabitlediği görüldü.

Demir’in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip çıktığı iddianamede yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)