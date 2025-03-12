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Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüyü paylaşan şahsa yönelik operasyon

Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüyü paylaşan şahsa yönelik operasyon Ekiplerce, silahla ateş ettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan şahsın ikametinde yapılan aramada, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.