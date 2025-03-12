İHA
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki E.S., sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri yayıladı.
E.S., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı.
İKAMETİNDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 69 adet dolu av tüfeği kartuşu ve 61 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.
GÖZALTINA 2 GÖZALTI
Operasyon kapsamında E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alınarak her ikisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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