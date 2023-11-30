Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan F.Ş., G.K. ve İ.P. yaralandı.

Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılardan F.S. ve G.K. özel bir hastaneye, İ.P. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis silahlı saldırıyı E.K.'nin düzenlendiğini tespit etti.

Dedesinin mevlidine gidiyormuş

Yaralılardan F.Ş.'nin arkadaşı G.K. ile birlikte 4 gün önce vefat eden dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)