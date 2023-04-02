Samsun’da şoförü bıçakla rehin alan yolcu, otobüsü kaçırdı Hopa seferi yapan yolcu otobüsünün şoförü, Samsun’dan geçtiği sırada elinde bıçak bulunan bir yolcu tarafından rehin alındı. Otobüsü kaçıran şüpheli, yolcuların ihbarı üzerine jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

DHA Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık mevkisi üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, 35 yaşındaki F.K. isimli yolcu tarafından bıçak zoruyla kaçırıldı. Şoförü rehin alan F.K., korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yolcuların ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Tehdit edince, otobüsü durduramadı Otobüs şoförüyle irtibata geçen jandarma ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde durdurmasını söyledi. Ancak şoför otobüsün durdurulmaması yönünde tehdit edildiğini ifade etti. Bu sırada, jandarmanın beklediği bölgeden geçen otobüsün ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, şoföre yolcu indirme bahanesiyle durmasını söyledi. Yolcular tahliye edildi Bir işletme önünde duran ve o sırada jandarma ekiplerinin geldiğini gören F.K., şoföre saldırarak, ekiplere uzaklaşmamaları halinde zarar vereceğini belirtti. Jandarma ekipleri, F.K.’yı sakinleştirmeye çalıştığı sırada diğer yolcular otobüsten tahliye edildi. Ön kapıdan giren ekipler, etkisiz hale getirdi Bıçaklı şüphelinin tehditlerinin devam etmesi üzerine kaptan otobüsü Çarşamba ilçesi istikametine sürmeye devam etti. Burada polis ekipleri, otobüsü durdurdu. F.K., arka kapıda polisle konuştuğu sırada ön kapıdan gizlice giren jandarma ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı. Şoför ve muavin yaralandı Gözaltına alınan şüpheli jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şoför ve muavinin hafif şekilde yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan otobüsün Hopa seferi gerçekleştirdiği sırada kaçırıldığı öğrenildi.