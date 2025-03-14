Samsun'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz, yolda yürüdüğü sırada, Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine uğradı.

Ardından Aladağ, kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜZÜNDE 2 KIRIK OLUŞTU

Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ’ı yakaladı.

12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

8 GÜNÜN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi.

Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

"BANA, 'ÜCRETİN NE KADAR' DEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Korkmaz, şu sözleri kullandı:

Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı.



Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'Ücretin ne kadar?' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'Burası Atakent mi?' diye sordu. Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı.



'Etek giydiğine göre böylesin' dedi ve bana yeltenmeye başladı. Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten.