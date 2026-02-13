Samsun’da sokakta silahla vurulan genç yaralandı

- Samsun'da Emirhan A., kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından sokakta silahla vuruldu.
- Bacağından yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde Emirhan A., kendisine yaklaşan araç içerisinden kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vuruldu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Saldırıda bacağından yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.