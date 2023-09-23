Samsun'da sürücünün bagaj kapağının açılmaması için başvurduğu yöntem şaşırttı Trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, taşıdığı malzemeden dolayı kapak kapanmayınca bagaja çocuk soktu. Araç ilerlerken çocuk da kapağı tuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte gün geçmiyor ki ilginç bir olay yaşanmasın. Kural ihlalleri, kavgalar hemen her gün gündem oluyor. Bu kez ise ortaya çıkan görüntü alışılmışın dışında. Bagaj kapanmayınca içine girdi Samsun'un İlkadım ilçesinde kaydedilen bir görüntüde seyir halinde olan bir otomobilin bagajında eşya taşıdığı görüldü. Ancak eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için farklı bir yönteme başvurdu. Ellerini görenler şaşkına döndü Bagajda seyir halinde olan bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi. Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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