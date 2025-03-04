Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı yapanlara gözaltı

DHA

Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, R.K.'nin Tekkeköy ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

502 SİKKE VE 285 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, çeşitli dönemlere ait 502 sikke ve 285 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi R.K. ile E.A. ve C.Z. gözaltına alındı.