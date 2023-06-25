Samsun'da tarladan evine dönerken araba çarpan kadın kurtarılamadı Atakum ilçesinde demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen 3 çocuk annesine otomobil çarptı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Suat Yeşilkaya idaresindeki 26 AED 741 plakalı otomobil, refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden atlayarak yolu karşıya geçmek isteyen Sevinç Özen (41) ve eltisi Havva Özen'e (47) çarptı.

Kazada yaralanan yayalar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

3 çocuk annesi Sevinç Özen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazada Sevinç Özen ile eltisi Havva Özen'in tarladan evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.