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    Samsun'da tartıştığı annesine bıçakla saldırdı

    Tartışma sırasında ekmek bıçağı ile annesini elinden yaralayan 27 yaşındaki genç, gözaltında. Yaralı anne ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:49
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    Samsun'da tartıştığı annesine bıçakla saldırdı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan H.B. (27) ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    ANNESİNİ BIÇAKLADI

    Tartışmanın alevlenmesiyle kendini kaybeden genç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini elinden yaraladı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay sırasında kendisi de elinden bıçakla yaralanan H.B., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

    Samsun da tartıştığı annesine bıçakla saldırdı #1

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