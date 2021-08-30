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Samsun'da tartıştığı annesine bıçakla saldırdı

Samsun'da tartıştığı annesine bıçakla saldırdı

Tartışma sırasında ekmek bıçağı ile annesini elinden yaralayan 27 yaşındaki genç, gözaltında. Yaralı anne ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.