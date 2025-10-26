Samsun'da tartıştığı arkadaşını silahla vuran şahıs tutuklandı

- Samsun İlkadım'da bir kişi, arkadaşıyla tartıştıktan sonra onu silahla yaraladı.
- Yaralı, hastaneye kaldırılırken, zanlı kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
- Tutuklanan şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Alibaba Parkı'nda dün yaşanan olayda parkta birlikte oturan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DİZİNDEN YARALADI
C.G. (28), tartışma yaşadığı arkadaşı F.G.'yi (27) tabanca ile sol dizinden vurarak yaraladı.
Dizinden silahla vurulan F.G. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan zanlı İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
C.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.