Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla vuran genç tutuklandı

- Samsun'da A.M.Ç. tartıştığı B.T.'yi sağ dizinden vurdu.
- Olay sonrası kaçan A.M.Ç., polis tarafından yakalandı.
- Mahkemeye çıkarılan A.M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ç. (20), B.T.yi (21) sağ dizinden silahla vurdu.
Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan A.M.Ç. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.