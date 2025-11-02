Abone ol: Google News

Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla vuran genç tutuklandı

İlkadım ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vuran genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:01
  • Samsun'da A.M.Ç. tartıştığı B.T.'yi sağ dizinden vurdu.
  • Olay sonrası kaçan A.M.Ç., polis tarafından yakalandı.
  • Mahkemeye çıkarılan A.M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ç. (20), B.T.yi (21) sağ dizinden silahla vurdu.

Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI 

Olayın ardından kaçan A.M.Ç. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

