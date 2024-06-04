Samsun'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu

İHA
Samsun’da baba lie oğlu arasında panik anlar yaşandı.
Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Zafer Sokak'ta, baba M.C. ile oğlu E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan baba M.C., 55 ACN 979 plakalı aracının içinden pompalı tüfekle oğlu E.C.’ye ateş etti.
Saçmaların hedefi olan E.C. yaralanırken, olay yerinde bulunan bir iş yerinin sahibi Y.K.’ye de saçmalar isabet etti.
Yaralılar tedavi altına alındı
Olay sonucu bacağından yaralanan E.C. ve omzundan yaralanan iş yeri sahibi Y.K., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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