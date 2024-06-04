Haberler



3. Sayfa



Samsun'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Samsun'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası tarafından av tüfeğiyle vurulan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.