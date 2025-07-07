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Samsun'da tehlikeli yolculuk: Motosikletin üzerine yatarak trafikte ilerledi

Bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak trafikte ilerlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle para cezası uyguladı.

İHA İHA
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Samsun'da Samsun-Sinop karayolu Yakakent ilçesi mevkisinde meydana gelen olay, tepki çekti. 

Olayda, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak trafikte ilerledi. 

EKİPLER GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Tepki çeken o anlar, trafikteki diğer araçların kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti.

PARA CEZASI KESİLDİ

55 plakalı motosikletin sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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