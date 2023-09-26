Samsun'da tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde korkutucu bir kaza yaşandı.

Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır, kavşakta Hasan Çelik idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Servis sürücüsü öldü, 6 öğrenci yaralandı

Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aileler gözyaşına boğuldu

Kazayı haber alan muhtarın ile öğrencilerin aileleri olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Samsun'da tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)