Samsun'da tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı Atakum ilçesinde ilerleyen tır, kavşakta öğrenci servisiyle çarpıştı. Kaza sonucunda servis şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 öğrenci de hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde korkutucu bir kaza yaşandı.

Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır, kavşakta Hasan Çelik idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

Servis sürücüsü öldü, 6 öğrenci yaralandı

Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aileler gözyaşına boğuldu

Kazayı haber alan muhtarın ile öğrencilerin aileleri olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)