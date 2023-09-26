Samsun'da tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

İHA
Samsun'un Atakum ilçesinde korkutucu bir kaza yaşandı.
Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır, kavşakta Hasan Çelik idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
Servis sürücüsü öldü, 6 öğrenci yaralandı
Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Aileler gözyaşına boğuldu
Kazayı haber alan muhtarın ile öğrencilerin aileleri olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)