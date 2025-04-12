Samsun'da tıra otobüs çarptı: 4 yaralı

AA & Ensonhaber

Samsun'un Kavak ilçesi çıkışında Recep Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

Tır çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 YARALI

İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile yolculardan Merve K., Reyhan K. ve Semih Y. yaralandı.

Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Amasya yönü ulaşıma kapandı.