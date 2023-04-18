Samsun'da tramvayda bir kadına taciz iddiası: Tutuklandı Tramvayda bir kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kadına yönelik tacizin adresi bu kez Samsun…

Atakum’dan İlkadım istikametine doğru seyir halinde olan tramvayda yolculuk yapan N.Ü., bir kişinin elle tacizine maruz kaldığını ileri sürerek, tepki gösterdi.

F.F.G. adlı şüpheli, bir vatandaş tarafından yakalanarak Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

"Kusura bakma dedi, birkaç kez daha yaptı"

Tacizciden şikayetçi olan N.Ü., şunları söyledi:

Tramvayda şahsın sol koluyla kalçama dokunduğunu hissettim. 'Kusura bakma' dedi. Daha sonra aynı şey birkaç kez daha olunca taciz ettiğini anladım. Daha sonra şahıs tramvaydan indi. Yanıma bir erkek ve bayan şahıs gelip 'seni taciz etti, biz gördük' dediler. Şahıs tramvaya yeniden bindi. Vatandaşlar olayı tramvay istasyonundaki güvenlikçilere haber verdi. Şahıs kaçtı. Bir vatandaş şahsı kovalamaca sonucu yakalayıp, polise teslim etti. Şikayetçiyim.

"Popom, dizim veya elim değmiş olabilir"

Hakkındaki suçlamaları reddeden F.F.G ise “Tramvay aşırı kalabalıktı. Popom, dizim veya elim N.Ü. adlı kadına değmiş olabilir. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben elimin veya herhangi bir yerimin değmiş olabileceğini fark etmedim. Suçsuzum.” dedi.

Tutuklandı

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen F.F.G., çıkarıldığı mahkemece "cinsel taciz" suçundan tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.