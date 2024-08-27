İHA
Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Emrecan M., evlerinde sakal tıraşı olmak istedi ancak makinesinin şarjı bitti.
Bunun üzerine 21 yaşındaki genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı.
AKIMA KAPILDI
Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M., elektrik akımına kapıldı.
Ölümden dönen Emrecan M., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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