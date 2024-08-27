İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Emrecan M., evlerinde sakal tıraşı olmak istedi ancak makinesinin şarjı bitti.

Bunun üzerine 21 yaşındaki genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı.

AKIMA KAPILDI

Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M., akımına kapıldı.

Ölümden dönen Emrecan M., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)