Samsun'da uçan tekmeli kavga kamerada

- Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "uçan tekme" ile başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
- Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kavgaya müdahale ederek büyümesini önledi.
- "Uçan tekme" ile saldırıyı başlatan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, bankta oturan bir kişiye aynı yaşlardaki bir başka şahıs yaklaştı.
Olayda, bankta oturan şahsa ‘uçan tekme' ile saldırdı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tekmenin etkisiyle kısa süreli dengesini kaybeden kişi, ayağa kalkarak saldırgana karşılık verdi.
Kavgada taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
POLİS TARAFINDAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Olaya ilk olarak çevredeki vatandaşlar ile meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.
"Uçan tekme" ile saldırıyı başlattığı belirtilen kişi, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi.