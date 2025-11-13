Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, kardeşlerine saldıran babasını bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde A.S., geç saatlerde alkollü olarak eve gelip evde de alkol almaya devam etti.

Evde taşkınlık yapmaya başlayan A.S.'nin bağırma sesiyle uyanan oğlu D.S. ile A.S. arasında tartışma çıktı.

Oğluna yumrukla saldıran A.S.'ye D.S. de karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.

BABASINI BIÇAKLADI

A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı.

Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.