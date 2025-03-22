Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

İHA

Emniyet güçleri uyuşturu madde kaçakçılığı ile tüm yurtta mücadelesine devam ediyor.

Samsun'da da uyuşturucuya geçit yok.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Yaşardoğu ve 19 Mayıs Mahallelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar yürüttü.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar neticesinde K.C.K. ve O.S. ile E.K. isimli 3 şahsın araç ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 107 adet sentetik ecza ele geçirdi.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

K.C.K., O.S. ve E.K. isimli 3 şahıs, operasyonda gözaltına alındı.