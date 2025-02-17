Samsun’da uyuşturucu operasyonu
İHA

Samsun'da polis ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli adreslerde aramalar yapıldı.

Operasyonlarda, 200 gram metamfetamin, 217 adet sentetik ecza, 22 gram kenevir tohumu, 2,5 gram bonzai (Sentetik kannabinoid), 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor