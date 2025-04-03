Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

AA & Ensonhaber

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 20 şişede toplam 700 mililitre likit esrar, 552 adet sentetik ecza hapı, çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.