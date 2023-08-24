Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Polisten kaçarken ayağını kırdı Samsun'da uyuşturucu ticaretinden polisin peşinde olduğu bir kişi kaçarken atladığı yerde ayakları kırıldı. Ayakları alçıya alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti"nden tutuklandı ve tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi.

İHA

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...

Yurt genelinde başlatılan operasyonların bir adresi de Samsun'un Atakum ilçesi oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen H.A.E. isimli şahısla alakalı yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile fiziki temas kuran 2 kullanıcıdan 75 kapsül sentetik ecza ele geçirilerek, şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı.

Polisten kaçarken ayağını kırdı

Soruşturmanın devamında şüpheli şahıs H.A.E. narkotik polisinden kaçmaya çalıştı.

İki bina arasındaki yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayan H.A.E.'nin her iki ayağı da kırıldı.

Hastaneye kaldırılıp iki ayağı alçıya alınan şüpheli şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyetteki sorgusunun ardından tekerlekli sandalye ile Samsun Adliyesine sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.AE. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak yine tekerlekli sandalye ile Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.