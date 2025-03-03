Samsun'da uzman çavuşu sopayla darbedip aracı gaspettiler

DHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinli olduğu bir gün aracına binerek turlamaya başladı.

Kent merkezine bağlı Çınaralan Mahallesi’nde seyreden Uzman Çavuş Ç.Ç.'nin önü 3 kişi tarafından kesildi.

SOPALARLA DÖVÜP HER ŞEYİNİ GASBETTİLER

V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) isimli şüpheliler, bilinmeyen bir nedenle uzman çavuşa sopalarla saldırdı.

Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, 1 altın künye, 1 telefon ve 60 bin lirasını alıp, kaçtı.

BAŞINA 20 DİKİŞ ATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.