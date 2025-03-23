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İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı gerçekleştirdikleri kapsamlı bir operasyonla önemli bir başarıya imza attı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Atakum ilçesi'nde bir eve yapılan baskında, çok sayıda yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 32 sivri uçlu bıçak ve kama, 3 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 59 tabanca fişeği, 8 kurusıkı tabanca fişeği ve 971 tüfek fişeği bulundu.

Z.G. (46) isimli şüpheli, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınarak, emniyete teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.