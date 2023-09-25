Samsun'da yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıktı Yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan 57 yaşındaki kadının, evinde 8 yıldır çöp biriktirdiği ortaya çıktı. Ekipler evi ilaçlarken vatandaş da bakımevine yerleştirildi.

DHA

Son zamanlarda çöp ev vakalarında artış yaşanıyor.

Sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar, yalnız başına yaşayan yaşlı vatandaşların evinden çıkanlar, görenleri şaşkına çeviriyor.

Bir vaka da Samsun'da yaşandı.

İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç'un ihtiyaç sahibi olarak bildirdiği Necla Erol'un evine giden ekipler, kötü bir koku ile karşılaştı.

Sosyal Hizmetler ekibinin Erol ile yaptığı görüşme sonrası kadının, evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler de çöp evi önce tamamen boşalttı sonra temizleyip, ilaçladı.

İki kamyon çöp çıktı

Mahalle muhtarı ve komşuların ihbarı üzerine eve geldiklerini söyleyen Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli zabıta memuru Habip Akın, evden yapılan temizlik sonucu iki kamyon çöp çıktığını ifade etti.

Yaşlı kadın bakımevine yerleştirildi

Necla Erol ile ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren sosyal incelemeci Asrın Yurdaner ise, "Necla Hanım'ın ihbarı bize ihtiyaç sahibi olarak geldi. Biz de ihbar üzerine inceleme yapmak üzere eve geldik. Eve geldiğimizde gördüğümüz manzara da bizi şoke etti. Evin her yeri yığınla çöplerle dolduydu. Zabıta Daire Başkanlığımız ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimize durum bildirilerek önce Necla Hanım evden alındı. Ardından da temizlik ekipleri evdeki çöpü boşaltarak temizleyip ilaçladı. Sağlık sorunlarından dolayı kendi bakımını da yapmakta zorlanan Necla Teyzemizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir bakımevine yerleştirdik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)