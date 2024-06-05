Samsun'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi Samsun'da annelerinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera görüntülerini izleyen kardeşler gözyaşına boğuldu. Kardeşler adaletin yerini bulmasını ve sürücünün cezalandırılmasını talep ettiler.

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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 13 Mayıs'ta Caner E. idaresindeki minibüs yaya geçinden yolu karşıya geçmekte olan 54 yaşındaki Emine Şahin'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan 2 çocuk annesi Emine Şahin, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazadan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan minibüs sürücüsü Caner E. hakkında Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin verdiği trafik kusur durumuyla ilgili raporda dolmuş sürücüsü Caner E.'nin asli kusurlu, hayatını kaybeden yaya Emine Şahin'in ise kusursuz olduğu görüşüne yer verildi.

Gözyaşları içinde izlediler

Kazada hayatını kaybeden Emine Şahin'in oğlu Zafer Minuz (29) ile kızı Hilal Minuz (31), annelerinin kaza anının güvenlik kamera görüntülerini evlerinde gözyaşları içinde izlediler.

Acılı aile 9 yıl önce de babaları Salih Minuz'u 48 yaşındayken İstanbul'da çalıştığı işyerinde iş kazası sonucu kaybettiklerini, annelerinin de trafik kazası sonucu vefat ettiğini ifade eden kardeşler adalet istediklerini söylediler.

Sürücünün çok suratlı bir halde seyir ettiğini ve annelerine çarparak savurup hayatını kaybetmesine sebep olduğunu belirten kardeşler sürücüye en üst sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devam etmesini talep ettiler.

Kazadan 17 gün sonra davanın ilk duruşmasının görülmesinin manidar olduğunun altını çizen kardeşler 12 Haziran'da görülecek olan davanın ikinci duruşmasında yargıya güvendiklerini, bu güvenin sarsılmaması için 'adalet' istediklerini dile getirdiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)