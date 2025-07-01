Samsun'da yola düşen tomruklar kazaya neden oldu: Traktör sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesi Şehit Gökhun Mete Altunbaş üst geçidi yakınlarında traktörden yola tomruklar düştü.
Bu sırada arkadan gelen kamyon, yola saçılan tomruklara çarpmamak için manevra yapamadan traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına sıkıştı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Traktör sürücüsü Sebahattin Arslan, sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan Arslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.