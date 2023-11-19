Haberler



3. Sayfa



Samsun'da yurtta 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma

Samsun'da yurtta 'yemekten böcek çıktı' iddiasına soruşturma Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu’ndaki bir öğrencinin yemeğinden çıktığı öne sürülen böcek ve somun ile ilgili Samsun Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.