Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı Çarşamba ilçesinde uyuşturucu kapsamında düzenlenen operasyonda fazla sayıda madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Operasyonlar Samsun'un Çarşamba ilçesinde de yoğunlaştı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki 17 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Fazla sayıda madde bulundu

Eş zamanlı baskınlarda; 323 gram satışa hazır paketlenmiş metamfetamin, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği, 6 şarjör ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli de gözaltına alındı.