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- Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
İlkadım ilçesinde su tankerine çarpan minibüse, bir otomobil de arkadan çarptı. Araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 07.04.2022 - 17:54
- Güncelleme : 07.04.2022 - 18:02
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Ali Kemal Kurtkaya şoförlüğündeki 55 SC 316 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve refüjü sulayan Ahmet Öztürk yönetimindeki 55 BC 316 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait sulama tankerine arkadan çarptı.
3 araç birbirine girdi
Niyazi Öksüz idaresindeki 55 APC 19 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptı.
Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi VİDEO
Yaralı tedavi altında
Zincirleme kazada minibüsün sürücüsü Ali Kemal Kurtkaya yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.