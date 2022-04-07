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    Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

    İlkadım ilçesinde su tankerine çarpan minibüse, bir otomobil de arkadan çarptı. Araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:02
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    Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

    Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

    Ali Kemal Kurtkaya şoförlüğündeki 55 SC 316 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve refüjü sulayan Ahmet Öztürk yönetimindeki 55 BC 316 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait sulama tankerine arkadan çarptı.

    3 araç birbirine girdi

    Niyazi Öksüz idaresindeki 55 APC 19 plakalı otomobil de minibüse arkadan çarptı.

    Samsun'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi VİDEO

    Samsun da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi #1

    Yaralı tedavi altında

    Zincirleme kazada minibüsün sürücüsü Ali Kemal Kurtkaya yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi #2

    Samsun da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi #3

    Samsun da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi #4

    Samsun da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi #5


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