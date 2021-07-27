Samsun'daki eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü

Bir eğlence mekanı koruması, iş yerine gelerek bir görevliyi darbeden ardından da kendisine saldıran husumetlilerine kurşun yağdırdı. 2 kişi hayatını kaybederken, koruma gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28), önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar M.'nin çalıştığı Güzelyalı Mahallesi'ndeki mekana geldi.

İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girerek eğlence mekanı koruması Yaşar M.'ye saldırdı.

Yaşar M. bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TABANCASI İLE YAKALANDI

Polis, olay yeri, çevresi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Yaşar M. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.