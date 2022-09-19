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    Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı

    Ekiplerce düzenlenen operasyonda, evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın adliyeye sevk edildi. Hırsız kadın bu sırada, ayağından çıkardığı terliği gazetecilere attı.
    • 19.09.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:45
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    Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Gerçekleştirilen operasyonlarda, evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

    4 kişi adliyeye sevk edildi

    Şüphelilerin, 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

    Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı VİDEO

    Gazetecilere terlik attı

    Kadın zanlılardan biri, gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı, adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.

    Samsun daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı #1

    Samsun daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı #2


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