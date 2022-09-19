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- Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı
Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, evden ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadın adliyeye sevk edildi. Hırsız kadın bu sırada, ayağından çıkardığı terliği gazetecilere attı.
- 19.09.2022 - 13:28
- Güncelleme : 19.09.2022 - 13:45
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda, evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.
4 kişi adliyeye sevk edildi
Şüphelilerin, 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'daki hırsız, gazetecilere terlik fırlattı VİDEO
Gazetecilere terlik attı
Kadın zanlılardan biri, gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı, adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.