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    Samsun'daki küfür kavgasında ölü sayısı yükseldi

    Samsun'da, oğullarının kendisine küfrettiğini öne süren kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Sabri Karadeniz, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda Karadeniz’in eşi de hayatını kaybetmişti.
    • DHA
    • 02.05.2020 - 10:35
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    Samsun'daki küfür kavgasında ölü sayısı yükseldi

    29 Nisan gecesi Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşayan Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, 66 yaşındaki Sultan Karadeniz'e küfretti.

    Sultan Karadeniz de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine geldi.

    TÜFEKLE KAPIYA DAYANIP, VURDU

    Kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfretti." dedi. Çıkan tartışmada, Sultan Karadeniz, Sabri-Huriye Karadeniz çiftine, ateş açtı. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

    POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan Karadeniz, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı.

    "KADININ VURULDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"

    İfadesinde “Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile. Çocukları bana küfretti." dediği öğrenilen Sabri Karadeniz, tutuklandı.

    KOCA DA ÖLDÜ

    Olayda ağır yaralanan Sabri Karadeniz de tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

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