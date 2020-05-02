Samsun'daki küfür kavgasında ölü sayısı yükseldi

Samsun'da, oğullarının kendisine küfrettiğini öne süren kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Sabri Karadeniz, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda Karadeniz’in eşi de hayatını kaybetmişti.