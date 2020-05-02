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- Samsun'daki küfür kavgasında ölü sayısı yükseldi
Samsun'daki küfür kavgasında ölü sayısı yükseldi
- DHA
- 02.05.2020 - 10:35
29 Nisan gecesi Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşayan Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, 66 yaşındaki Sultan Karadeniz'e küfretti.
Sultan Karadeniz de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine geldi.
TÜFEKLE KAPIYA DAYANIP, VURDU
Kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfretti." dedi. Çıkan tartışmada, Sultan Karadeniz, Sabri-Huriye Karadeniz çiftine, ateş açtı. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan Karadeniz, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı.
"KADININ VURULDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"
İfadesinde “Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile. Çocukları bana küfretti." dediği öğrenilen Sabri Karadeniz, tutuklandı.
KOCA DA ÖLDÜ
Olayda ağır yaralanan Sabri Karadeniz de tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.