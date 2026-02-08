Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’da halk sağlığını korumak için çalışmalar devam ediyor.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda, binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam 5 bin 374 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.