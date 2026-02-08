Abone ol: Google News

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kentte narkotik polisi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 5 bin 374 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 14:10
  • Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
  • Operasyonda 5 bin 374 adet sentetik ecza ele geçirildi.
  • Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’da halk sağlığını korumak için çalışmalar devam ediyor.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda, binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam 5 bin 374 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

