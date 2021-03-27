Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'daki yangında, müstakil ev kül oldu

Samsun'daki yangında, müstakil ev kül oldu

Yaşlı bir kadının yaşadığı belirtilen evde çıkan yangının ardından yapılan ihbar sonucu bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ev, kullanılamaz hal geldi.