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    Samsun'daki yangında, müstakil ev kül oldu

    Yaşlı bir kadının yaşadığı belirtilen evde çıkan yangının ardından yapılan ihbar sonucu bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ev, kullanılamaz hal geldi.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 09:08
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    Samsun'daki yangında, müstakil ev kül oldu

    Samsun'daki İlyasköy Mahallesi İskitler Sokak'ta müstakil bir evde gece yarı sıralarında yangın çıktı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti.

    YAŞLI KADININ EVDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

    Evde yaşlı bir kişinin yaşadığının söylenmesi üzerine, ambulans da hazır bekletildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

    ​Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Samsun'daki yangında, müstakil ev kül oldu ViDEO


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