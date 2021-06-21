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    Sancaktepe’de benzin istasyonunda yumruklu kavga

    Benzin istasyonuna gelen şahıslar ile pompacı olarak çalışan şahıs arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar havada uçuştu.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 10:40
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    Sancaktepe’de benzin istasyonunda yumruklu kavga

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan benzin istasyonunda, pompacı olarak görev yapan şahıs ile kimliği bilinmeyen şahıslar arasında tartışma çıktı.

    Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

    Araçlarından inen şahıslar, istasyon çalışanına saldırdı.

    VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Kavgayı gören vatandaşların ayırma çabaları sonuç vermedi.

    Yumruklar havada uçuştu.

    Sancaktepe’de benzin istasyonunda yumruklu kavga VİDEO

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Taraflar birbirlerine ağır küfürler edip, tehditler savurdu.

    Durum polis ekiplerine haber verildi.

    Şahısların araçlarına binip uzaklaşması ile yaşanan kavga sona erdi

    Sancaktepe’de benzin istasyonunda yumruklu kavga #1

    Sancaktepe’de benzin istasyonunda yumruklu kavga #2

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