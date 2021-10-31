İki gurup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, 2 kişi bıçaklandı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri karnından, biri ise bacağından bıçaklandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sancaktepe’de bıçaklı kavga ortalığı birbirine kattı ViDEO

TARAFLARIN YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tarafların yakınlarının hastaneye gelmesiyle, acil servis önünde tansiyon tekrar yükseldi. Kavgaya, polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan tarafların diğer yakınları, hastanenin çevresindeki sokaklarda toplandı.

Polis ekipleri, dağılmaları konusunda uyarılarda bulununca, taraflar polise mukavemet gösterdi.

Polise karşı duran kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi.

Polis Özel Harekât ve Çevik Kuvvet ekipleri acil servisin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HERKESE KİMLİK KONTROLÜ İLE ÜST ARAMASI YAPILDI

Hastanenin giriş kapısında bekleyen bekçi ve polisler, yaya veya araçlı hastaneye girmeye çalışan herkese kimlik kontrolü ile üst araması yaptı.