Petrol
86
3.04%
Euro
20.0082
-0.10%
Dolar
18.7208
0.10%
Altın
1.1
0.31%
Borsa
5636
2.30%
Bitcoin
318.656
1.03%
BTXN Coin
6.13
-1.12%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı

    İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde durakta 622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar, otobüs şoförlerinin durmamasına tepki gösterdi. O anlar kamerada.
    • 02.01.2023 - 12:42
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde İETT otobüsleri mağduriyete yol açtı.

    Sabah saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar, büyük bir kalabalık oluşturdu.

    Yolcuları almadan devam etti

    622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen çoğunluk, otobüslerin durmaması nedeniyle öfkelendi.

    Durağa dolu şekilde gelen otobüsler, bekleyen yolcuları almadan devam etti.

    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı VİDEO

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Otobüslere binemeyen vatandaşlar, uzun süre bekleyişlerini sürdürdü.

    İHA'nın aktarımına göre; o anları kaydeden vatandaş, otobüsün boş olduğunu ve 1 saattir beklediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı #1

    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı #2

    Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı #3


    Sivas'ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım
    3. Sayfa

    Sivas'ta kaza yapan sürücü: Yılın en şanslı insanıyım

    Kayakseverler Palandöken'de yeni yıla girdi
    Yaşam

    Kayakseverler Palandöken'de yeni yıla girdi

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir