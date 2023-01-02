İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde durakta 622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar, otobüs şoförlerinin durmamasına tepki gösterdi. O anlar kamerada.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde İETT otobüsleri mağduriyete yol açtı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar, büyük bir kalabalık oluşturdu.

Yolcuları almadan devam etti

622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen çoğunluk, otobüslerin durmaması nedeniyle öfkelendi.

Durağa dolu şekilde gelen otobüsler, bekleyen yolcuları almadan devam etti.

Sancaktepe’de İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı VİDEO



Vatandaşlar tepki gösterdi

Otobüslere binemeyen vatandaşlar, uzun süre bekleyişlerini sürdürdü.

İHA'nın aktarımına göre; o anları kaydeden vatandaş, otobüsün boş olduğunu ve 1 saattir beklediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.